Kamer worstelt met gedragscode

Vooral de bepaling dat iedereen – ook buiten de Tweede Kamer – een klacht kan indienen tegen een Kamerlid en een mogelijke schorsing van maximaal een maand als gevolg is sommige partijen tegen het zere been.

Zo pleit de VVD – uitgerekend de partij die regelmatig te maken heeft met integriteitskwesties – voor een streep door de mogelijkheid om ‘foute’ Kamerleden te kunnen schorsen. De liberalen willen ook niet dat iedereen een klacht kan indienen. SGP steunt die voorstellen. „Het gaat om iets wezenlijks, niet om mijn partij”, beweert VVD-Kamerlid Van Gent. „Ik wil dat alle volksvertegenwoordigers zich vrij voelen zonder dat ze aangeklaagd kunnen worden door een willekeurige burger met als ultieme consequentie een maand monddood te worden gemaakt.”

De poging om een mogelijke schorsing te schrappen kan rekenen op kritiek van coalitiepartner D66. „Ironisch dat deze partij met dit voorstel komt. De VVD pleit voor hoger, hoger, hoger als het om straffen voor anderen gaat. Maar wil dat voor ‘postcode Binnenhof’ niet”, zegt D66-Kamerlid Sneller. Een maand schorsing is de maximale sanctie. Sneller wijst erop dat Kamerleden ook nu al kunnen worden geschorst. Ook het CDA wil dat er ook voor Kamerleden ‘gewoon’ sancties kunnen volgen.

’Het volk bepaalt!’

Maar meer partijen stoeien met de gedragscode. De PVV wil helemaal geen college dat kan oordelen over Tweede Kamerleden die democratisch zijn gekozen. „Het volk bepaalt! En de strafrechter als dat nodig is”, zegt PVV-Kamerlid Markuszower. „De gedragscode is een middel van gevestigde partijen om andere geluiden te smoren. Als andere partijen te groot worden kunnen ze ingrijpen.” Ook PvdA-Kamerlid Kuiken wil zeker weten dat Kamerleden niet monddood gemaakt kunnen worden door politieke opponenten.

Kamervoorzitter Arib wijst erop dat er geen nieuwe regels aan de gedragscode zijn toegevoegd. „De handhaving is wel nieuw, maar de regels zijn er nu al.” Arib benadrukt dat het hard nodig is dat er in de Kamer duidelijke regels zijn die ook worden gehandhaafd. „Wij komen er als parlement niet helemaal goed vanaf in rapportages.” Daarom vond het presidium - het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer - het hard nodig dat er een code komt. „Het is noodzakelijk. Kamerleden komen steeds vaker in opspraak. Soms terecht, maar ook ten onrechte”, aldus Arib.

Ze denkt dat de code volksvertegenwoordigers ook kan helpen. „Kamerleden moeten worden beschermd. Hopelijk geeft dit ze ook houvast.” Arib benadrukt dat gekozen zijn voor vier jaar geen vrijbrief is om regels te overtreden. „Kiezers willen erop kunnen vertrouwen dat Kamerleden zich ook aan die regels houden. Anders moeten daar sancties tegenover staan.” De Kamer stemt dinsdag 22 september over de gedragscode.