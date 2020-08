Paar duizend mensen bij demo op Malieveld

De demonstranten lopen te hoop tegen de spoedwet en ageren tegen de kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus, zoals onder meer de anderhalvemetermaatregel. Ze riepen ’Weg met de spoedwet’ en ’Wij zijn Nederland’.

Op het terrein waren optredens van onder meer een dj, met af en toe rookbommen. De sfeer was zichtbaar uitgelaten. De dag was georganiseerd door een grote trits aan organisaties die tegen de spoedwet ageren, maar ook het RIVM ’buitenspel’ willen zetten. Onder meer een Gele Hesjesclub uit Limburg, Brabant in Opstand en Viruswaarheid zaten in de organisatie.