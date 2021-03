Staten VS klagen regering-Biden aan om geschrapte oliepijplijn

De staten stellen dat het Witte Huis niet de bevoegdheid had om de vergunning voor de Keystone-pijpleiding eigenhandig in te trekken. De aanleg van de oliepijplijn is onderdeel van een door het parlement vastgesteld energiebeleid, aldus Paxton.

De Keystone-pijplijn had 830.000 vaten olie per dag moeten transporteren vanuit de Canadese provincie Alberta naar de Amerikaanse staat Nebraska. Het intrekken van de vergunning was een van de vele presidentiële decreten die Biden heeft uitgevaardigd om klimaatverandering tegen te gaan.

Het hoofd van de senaatscommissie voor energie Joe Manchin pleitte er vorige maand bij Biden voor om de pijpleiding alsnog aan te laten leggen. De als conservatief bekendstaande Democraat stelde dat het bouwproject ook voor banen bij vakbonden zorgt en dat het vervoer van olie per pijplijn veiliger is dan transport in tankwagens of treinen.

Het Witte Huis reageerde woensdag niet direct op de rechtszaak van de zeventien staten.