Man (55) met mogelijk gevaarlijke stoffen opgepakt op Schiphol

Gehuld in oranje beschermende kleding, onder meer uitgerust met een stralingsdetector, is een speciaal team rond 13 uur op weg gegaan vanaf La Place, bij een intussen voor het publiek afgesloten ingang van Schiphol Plaza. Daar is de man onderzocht.

Rond 13.25 uur werd de verdachte geboeid en te midden van twee gemaskerde marechaussees afgevoerd. Hij droeg zwarte kleding en een wit shirt. Ook hij droeg een bivakmuts. Ook twee mannen in beschermende kleding liepen er naast. Het werd compleet stil in de hal toen het vijftal voorbij kwam lopen.

De man gaat nu eerst de ontsmettingsstraat in. Dat duurt ongeveer drie kwartier. Intussen wordt nog steeds onderzocht of er wel of niet sprake is van een gevaarlijke stof.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee kon eerder niet zeggen om welke stof het zou gaan. ,,We nemen het zekere voor het onzekere en lopen de protocollen na. ’’

Hoe de man de stoffen vervoerde, op zijn lichaam of bijvoorbeeld in een koffer of een tas, is niet bekend, aldus de Kmar-woordvoerder. Uit welk land de man op Schiphol was gearriveerd, is evenmin bekend, voegde hij daaraan toe. ,,We weten op dit moment zijn identiteit niet.’’

Op Schiphol bleef het rustig. Het publiek volgde zonder morren de aanwijzingen van beveiligers en NS-mensen op om om te lopen. Ook van de perrons die deels waren afgezet liepen de reizigers rustig weg.

De medewerkers van bloemenkiosk Aviflora staan buiten het lint op drie meter afstand van hun zaak, die net binnen het afgezette gebied valt. Ze halen hun schouders op. ,,We moesten weg. Dat doen we dan maar, hè?’’ Restaurant La Place was aanvankelijk nog wel open, waar het na de sluiting van andere koffiezaken druk werd. Korte tijd later moest het restaurant ook sluiten. Medewerksters zeggen wel eens gekke dingen te hebben meegemaakt, maar niet dit. ,,Een man met een wapen, een naakte man, dat wel. Nooit zoiets met zoiets groots als dit.’’

Buiten voor het plein staat een armada aan hulpverleners. Er zijn tenten opgezet. Vanachter een scherm werd een gewonde afgevoerd naar een ambulance. Dat was, aldus de Kmar, een lid van de brandweer dat onwel was geworden. ,,Het heeft met dit voorval niets te maken.’’

Aanvankelijk was een cirkel rond het bureau naast Starbucks afgesloten. Ook een deel van de treinperrons 1 en 2 en 3 en 4 werd afgesloten. Later is er met linten een corridor gemaakt tussen het afgezette gebied en het plein buiten. Het publiek loopt er zonder enige paniek omheen.

De NS rijdt met minder treinen van en naar Schiphol vanwege de inzet van hulpdiensten. Dat duurt nog tot en met 14.30 uur dinsdagmiddag, verwacht NS. NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en raadt reizigers aan de Amsterdamse metro te gebruiken tussen stations Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid. Er zijn geen vluchten vertraagd door de situatie op Schiphol Plaza.