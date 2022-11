Schiphol Plaza afgezet om man met mogelijk gevaarlijke stoffen

Een man heeft op bureau Plaza aangegeven gevaarlijke stoffen bij zich te hebben, meldt de marechaussee. Er is een specialistisch team opgeroepen om hem te onderzoeken. Het gaat om Defensie-medewerkers van het CBRN Centrum voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen in Vught. Ook een specialistisch team van de brandweer is gealarmeerd. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

„We nemen het zekere voor het onzekere”, zegt de woordvoerder. Op beelden is te zien dat het rustig is in het afgezette gebied, enkele brandweerlieden staan bij elkaar. In de centrale hal zitten ook horecazaken als Burger King en Starbucks. Daar is het afgezet, aldus de marechaussee.

De NS rijdt ondertussen met minder treinen van en naar de luchthaven. Er zijn geen vluchten vertraagd door de situatie.

Ook de roltrappen naar de treinperrons 1 en 2 en 3 en 4 zijn gesloten, meldt onze verslaggever ter plaatse. Kort na het middaguur is het afgezette gebied vergroot. Er is een corridor gemaakt met linten vanaf het afgezette deel naar een uitgang van Schiphol Plaza. Iets voor 12.30 uur is iemand afgevoerd op een brancard, meldt onze verslaggever.

