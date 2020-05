Oudste man van de Benelux Eelke Bakker (109) overleden

„Verdrietig maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen, laten wij u weten dat in bijzijn van zijn dierbaren is overleden onze lieve zorgzame vader, schoonvader en fantastische (oude) opa”, zo is te lezen in de rouwadvertentie.

Bakker overleed op 3 mei, de uitvaartdienst heeft in verband met de coronamaatregelen in familiekring plaatsgevonden.

Bakker was sinds juni 2017 de oudste man van Nederland en sinds 2018 van de Benelux, zo weet Omrop Fryslân. Hij laat vier kinderen en een flink aantal kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen achter. Zijn vrouw Bauktje overleed in 2007.

Zijn oudste dochter Emmy liet op zijn 109e verjaardag aan De Telegraaf weten: „Pa gaat nog hartstikke goed en woont gewoon zelfstandig. Hij is ook altijd erg bij de pinken en weet van alles wel wat. Natuurlijk krijgt hij thuis wel hulp, maar er woont verder niemand bij hem in of zoiets. We zijn z’n mantelzorgers.”

De oudste vrouw van Nederland is inmiddels 114. Het gaat om Geertje Kuijntjes uit Gorinchem.