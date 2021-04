6 jaar cel voor Syriër die naast lichamen slachtoffers poseerde

Ahmad Al Y. werd in 2019 aangehouden toen hij asiel in Nederland aanvroeg. Getuigen herkenden hem op twee video’s op sociale media, waarin de man gewapend en in gevechtskleding te zien is. Hij laat zich filmen met gesneuvelde strijders aan zijn voeten die hij uitmaakt voor „honden en karkassen van al-Assad.” Ook zet hij zijn voet op een overledene en schopt hij tegen een ander lichaam. De video’s dateren uit 2015 ten tijde van gevechten op de Al-Ghab-vlakte in het westen van Syrië, Al Y. woonde daar destijds.

De rechtbank oordeelt dat de man de persoonlijke waardigheid van de overledenen heeft aangetast. „Dit is een schending van het oorlogsrecht dat toeziet op de bescherming van personen die niet of niet meer deelnemen aan de vijandelijkheden tijdens een gewapend conflict.” De politie kwam hem op het spoor toen bleek dat hij door Duitsland werd gezocht.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van tien jaar geëist. De rechtbank komt lager uit onder meer omdat de verdachte geen uitreiziger is, maar een Syriër die woonde in het gebied waar vijandelijkheden plaatsvonden.