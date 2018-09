Paul Verhoeven maakt kans op Gouden Palm

De thriller, over een zakenvrouw (Isabelle Huppert) die wraak wil nemen op haar verkrachter, beleeft half mei zijn wereldpremière op het festival aan de Côte d'Azur.

Dat heeft directeur Thierry Fremaux donderdagochtend bekendgemaakt. De laatste keer dat een Nederlandse regisseur voor de competitie van Cannes werd geselecteerd was in 2013. Toen was Borgman van Alex van Warmerdam geselecteerd. Het is voor Verhoeven niet de eerste maal dat een film van hem in Cannes wordt vertoond: in 1992 opende zijn thriller Basic Instinct het festival.

Elle is de eerste speelfilm van de 77-jarige Verhoeven sinds zijn hit Zwartboek uit 2006.