Aanhouding na dodelijk ongeval in Rotterdam

Diverse geparkeerde auto’s raakten beschadigd door de rit van de aangehouden man. Ⓒ JB Media

ROTTERDAM - Een aanrijding in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond laat een man fataal geworden. De bestuurder van de auto die hem aanreed op de Oldegaarde is aangehouden. Hij was volgens de politie onder invloed van THC, een van de werkzame stoffen in cannabis.