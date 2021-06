Prominente Republikein zet per ongeluk zijn wachtwoorden op Twitter

Het duurde niet lang voordat het datalek opviel. Twitteraars wisten in te zoomen op de afbeelding en konden zo de inloggegevens lezen. Het feit dat Brooks zo slordig omspringt met zijn gegevens is volgens Twitteraars extra saillant omdat hij deel uitmaakt van twee belangrijke Congres-commissies die zich buigen over cybercrime en informatietechnologie.

Toen Brooks de fout ontdekte haalde hij de afbeelding snel offline en plaatste een nieuwe waarop de wachtwoorden van foto waren verwijderd. Het leed was echter al gescheid omdat er massaal kopieën van de gewraakte tweet waren gemaakt. Brooks heeft inmiddels de wachtwoorden aangepast.

De Democraat waarmee Brooks op het sociale platform in discussie was, wil hem verantwoordelijk houden voor de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

De wachtwoorden waren nog net leesbaar voor Twitteraars. Ⓒ Twitter

Het is niet de eerste keer dat Amerikaanse politici moeite hebben met hun wachtwoorden. In 2019 kwam de New Yorkse ex-burgemeester Rudy Giuliani in het nieuws omdat hij het wachtwoord van zijn telefoon vergeten was. Guliaini, toen net benoemd tot cyber-security expert van de regering Trump, had de hulp van Apple nodig om weer bij zijn gegevens te kunnen.

Ook ex-president Trump zelf maakte een slippertje in de online wereld: in 2020 werd zijn Twitter-account gehackt omdat het wachtwoord maga2020! nogal voor de hand lag. De afkorting maga staat voor de slogan van Trump: ’make America great again’.