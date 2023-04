Baarmoedercyste van bijna 100 kilo verwijderd bij Poolse vrouw

De cyste had een diameter van ongeveer 1 meter.

Volgens het ziekenhuis had de vrouw zich een week geleden bij de kliniek gemeld. Met een lengte van 1,58 meter woog ze 182 kilo. De onderzoeken voorafgaand aan de operatie waren nogal lastig: de patiënt paste door haar enorme buikomvang niet in de CT-scanner. Tijdens de operatie tapten de artsen zo’n 100 liter vocht af voordat ze de cyste verwijderden.

De medici vonden geen andere pathologische afwijkingen in het bekken of de buik. De patiënt zei dat ze niet eerder naar de kliniek had durven gaan omdat ze bang was.