Opgesloten kraai krijst buurt bij elkaar in Weert

Een kraai zat vast in een zuil bij de ingang van een flatgebouw. Deze vogel kon geen kant meer op en buurtbewoners werden gek van het gekrijs.

Het betrof dezelfde situatie als afgelopen maandag. Ook toen zat al een vogel vast in deze zuil. Zaterdag gebruikte de brandweer opnieuw een accuschroevendraaier om de vogel te bevrijden. Nadat het rooster was verwijderd vloog het beestje weer de wijde wereld in.

Buurtbewoners geven aan veel overlast te ervaren van de vogels. De dieren poepen alles onder en maken een hoop lawaai. Het is dezelfde overlast die ook in de omgeving van de Limburglaan wordt ervaren. Echter voor de omgeving Dillenburg is nog geen actieplan opgesteld.