Al tientallen doden door tweede hittegolf Spanje

Volgens eerste berekeningen gaat het om 84 doden de eerste drie dagen, melden Spaanse media. De autoriteiten houden rekening met een forse stijging de komende dagen. Tijdens de eerste hittegolf in juni bezweken ruim zevenhonderd mensen. Die reeks extreem hete dagen kwam ongebruikelijk vroeg.

Uit onderzoeken blijkt dat in Spanje jaarlijks gemiddeld zo'n 1300 mensen sterven door de hitte. Dat is opvallend minder dan eerder, wat mede komt door nationale maatregelen na de dodelijke hittegolf van 2003, toen in Spanje in twee weken tijd ruim 6000 mensen bezweken. Airconditioning in verzorgingstehuizen bijvoorbeeld is inmiddels gebruikelijker dan vroeger. Ook wordt het belang van voldoende drinken benadrukt om uitdroging te voorkomen.