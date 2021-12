Is vulkaan op La Palma uitgeraasd?

Volgens het Canarisch Seismologisch Instituut is alle seismische activiteit sinds maandag gestopt. „We kunnen zien dat er amper activiteit is, dat er geen deformatie meer is en dat de bevingen gestopt zijn”, aldus Ruben Lopez, geoloog bij het instituut. Ook de uitstoot van giftige zwavelgassen, die een derde van de populatie verplichtte tot een lockdown, is nagenoeg geheel gestopt.

Toch is het nog te vroeg om de victorie te kraaien. De uitbarsting van de vulkaan op de Cumbre Vieja heeft het eiland vergroot met 46 hectares en was de langste in de afgelopen 400 jaar. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en tenminste 2910 gebouwen werden door de gloeiendhete lava verzwolgen.