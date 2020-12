Trier in shock: ’Bloedbad door dollemansrit van vier minuten’

Ⓒ EPA

Trier - De dag nadat een dronken Duitser in Trier met zijn Land Rover vijf mensen, onder wie een baby, doodreed en vijftien anderen verwondde, is het verdriet in de stad groot. Volslagen uit het veld geslagen, met vele vragen, herdenken hoogwaardigheidsbekleders woensdag de slachtoffers van de zinloze daad.