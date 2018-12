Weer vluchten Brussel geschrapt

Door de acties bij Belgocontrol was het Belgische luchtruim in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 02.00 en 04.00 uur gesloten. Volgens een woordvoerder van de luchtverkeersleiding zijn daarna wel enkele vluchten begeleid. Het is nog onduidelijk hoe de situatie er de rest van de dag uitziet.

Het rommelt al een tijd bij de Belgocontrol. Sommige luchtverkeersleiders zouden boos zijn over een sociaal akkoord dat dinsdag werd gesloten.