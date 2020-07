Vluchten naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba mogen weer

Voor de zogenoemde BES-eilanden geldt sinds maart een apart vliegverbod in verband met de corona-pandemie. Dat was volgens het kabinet nodig omdat die als bijzondere Nederlandse gemeenten niet onder het Europese inreisverbod voor niet-Schengenlanden vallen, en het wel van belang was de import van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Voor andere EU-landen blijft het vliegverbod tot 1 augustus van kracht. Datzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk, Noord- en Zuid-Amerika en de rest van het Caribisch gebied, met uitzondering van Aruba, Curaçao, en Sint-Maarten.