Eindsprint Shell redt winst AEX

De AEX sloot 0,7% hoger bij 439,50 punten. De AMX zakte 0,3% naar 677,28 punten.

De CAC-40 herstelde zich met 0,8% winst, waar Accor (+6,3%) het sterk deed. De DAX pluste dankzij verzekeraars Munich Re (+1,4%) en Allianz (+1,1%) met 0,8%.

Londen ging met 0,7% omhoog. Mijnbouwer Anglo American steeg hier 9%, Glencore met 4,7%.

In de ochtend verwerkte volgens handelaar Cees Smit de markt de teleurstelling van een de slehte Alcoacijfers en tegenvallers op Wall Street.

De inflatie in Duitsland nam volgens nieuwe cijfers afgelopen maanden toe. Ook de prijzen in het Verenigd Koninkrijk liepen op volgens dinsdag gepresenteerde cijfers. Voor Nederland voorzag het IMF stabiele groei.

Zwak vooruitzicht

De VIX, de volatiliteitsmeter op toekomstige handel in opties en ook bibberindex gemunt, ging afgelopen dagen omhoog. ,,Beleggers houden rekening met een zwakker Wall Street en de mogelijkheid van een Brexit - dat is geen gelopen race voor ze", concludeert Smit.

Wall Street begon vlak, maar het sentiment won na de vermeende oliedeal meteen terrein. De Dow stond 0,9% hoger, de Nasdaq verloor echter 0,4%.

De markt wacht op het Amerikaanse bedrijfscijferseizoen. Volgens cijfers van Thomson Reuters wacht beleggers een gemiddelde winstdaling van 7,7%, afgezet tegen het eerste kwartaal van 2015.

Na de vermeende deal ging Brentolie met 4% omhoog, WTI-olie noteerde 3,5% hoger.

In de obligatiemarkt stond Griekenland weer aan de zijkant, met oplopende risicopremies. Maar die voor Spanje en Italië, dat een noodfonds voor banken optuigde, bleven vlak.

Griekenland vecht met het IMF om details van de benodigde aflossingen, concludeert handelaar Smit. ,,Geen hoofdzaak om zorgen om te maken."

Ook volgens Etienne Platte van Antaurus Vermogensbeheer is het ,,frappant" dat de markt zo lang bleef liggen.

Arcelor profiteert

Aluminiumgigant Alcoa stelde maandagavond bij de aftrap van het cijferseizoen enigszins teleur. Vooral de kwartaalomzet liet te wensen over. Staalproducent en sectorgenoot ArcelorMittal ging aan het Damrak echter met een plus van 3% nog net aan kop - de winst slonk in de namiddag - geholpen door een adviesverhoging naar 'kopen' door Goldman Sachs.

,,Er zijn veel partijen die de 10% koersstijging van afgelopen dagen wel even goed vonden en uitstapten. Het aandeel wordt met 31 miljoen stuks veel verhandeld, sommige beleggers pakken winst en keren terug", aldus Platte. De maandagavond aangekondigde aflossing van obligaties ter waarde van bijna €3 miljard viel ook goed.

Marktanalist Ron van der Does (IG) wijst er bovendien op dat acht Chinese provincies een plan hebben ingediend bij de overheid ter reducering van de productie. ,,Je ziet de staalprijzen hier positief op reageren."

Financiële waarden presteerden iets bovengemiddeld. Rentes in de markt liepen, sommige verzekeraars profiteerden daarvan. Aegon - dat het merendeel van zijn Britse lijfrentes verkocht - won 1,1%. ING zakte weg met 0,05%, NN Group kreeg er bij het slot 1,8% bij, ABN Amro (+0,8%) bleef in lijn. RBC had de koersdoelen voor ABN Amro en ING neerwaarts bijgesteld.

De producent van voedings- en verzorgingsmiddelen Unilever verloor 0,2% in aanloop naar de donderdag te publiceren kwartaalcijfers.

Altice zakte bij de slotbel 1,1%. De kabelproducent zou zijn mediadivisie van de hand willen doen. Het behoort deze week tot de sterkste verliezers. De kans op overnames van onderdelen van concurrenten Orange en Bouygues Telecom die zouden fuseren is uit zicht, de fusie strandde bij de toezichthouder. Altice mist een aanjager, aldus Kepler Cheuvreux.

Shell pluste met 1,8%, dankzij de voortgaande stijging van de olieprijzen.

KPN werd op de favorietenlijst van Kempen gezet en won 1,2%. Volgens Bloomberg-onderzoek lijdt de marktleider het minst onder een eventuele oorlog om klanten met T-Mobile.

Intertrust achteruit

Bij de middelgrote fondsen stond Intertrust met een min van 3,8% onderaan. Kempen haalde de financieel dienstverlener van zijn favorietenlijst. Het fonds was de afgelopen dagen juist wat opgekrabbeld na de terugval volgend op de publicatie van de Panama Papers.

Delta Lloyd ging na koploper te zijn geweest uiteindelijk met 2,5% verlies huiswaarts. Volgens Smit volgt de markt nog precies hoe de claimemissie ter waarde van ruim €650 miljoen wordt afgerond. Kepler Cheuvreux verlaagdeh het koersdoel voor Delta Lloyd, van €10,08 naar €4,50, vanwege die verwatering van ongeveer 50% door de claimemissie.

Air France KLM werd dagwinnaar met 2,1% winst.

Smallcap Neways steeg 2,8%. De fabrikant van elektrotechnische componenten heeft het eerste kwartaal met een iets hogere winst afgesloten en ziet het hele jaar met vertrouwen tegemoet.

Fagron verloor 6,7% bij de slotbel, en droeg de rode lantaarn. De medisch toeleverancier rapporteerde een kleine omzetgroei uit voortgezette activiteiten en meldde te zijn gestopt met zijn Amerikaanse dochter Bellevue Pharmacy.

Op de lokale markt zakte Curetis 2,9%. Het Duitse biotechnologiebedrijf heeft vorig kwartaal dankzij een bijzondere bate winst gemaakt.

