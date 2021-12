Mercedes in Tegelen beklad met ’33’, het nummer van Max: ’Laffe ratten zijn het’

De auto is van Hellen Hendriks. Op de motorkap en de deuren is drie keer het nummer 33 geklad. Op Facebook reageert Hendriks woedend op de bekladding, die volgens haar met verf is gedaan. „Laffe ratten zijn het die dit op onze auto hebben gespoten. Dit heeft niets meer met sport te maken, maar met vandalisme. Ik ga zo beelden van camera’s in de buurt opvragen en aangifte doen.”

Hendriks concludeert dat er een link is met de Formule I en dat de bekladding het werk is van fans van Max Verstappen. Die versloeg zondagmiddag zijn grote concurrent Lewis Hamilton tijdens de race in Abu Dhabi. Hamilton rijdt in de Formule 1 voor Mercedes.

Hendriks wil degene die met de gouden tip komt die leidt tot de dader belonen met duizend euro.