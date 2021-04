Nederland laat 6 miljard coronasteun van EU liggen

De afgelopen tijd is er in regeringssteden gretig gewerkt aan het maken van herstelplannen om bloeiender uit de coronacrisis te komen. In de pot zit een duizelingwekkend bedrag van 800 miljard euro. In ons land niet geheel onomstreden: voor een deel van dit bedrag gaat Brussel voor het eerst een gezamenlijke lening aan.

Italië: 200 miljard

De hoogte van het bedrag waar een land aanspraak op kan maken is afhankelijk van de coronasituatie. De Italianen kunnen bijvoorbeeld op bijna 200 miljard euro rekenen. Voor Nederland gaat het om een bedrag van zes miljard euro.

Voor dit bedrag moet Den Haag wel eerst een stevig plan inleveren. Nederland heeft dat niet gedaan voor 30 april. Het kabinet-Rutte III heeft al voor de verkiezingen besloten om niet mee te doen aan de eerste ronde. De herstelplannen zijn iets voor de formerende partijen en een volgend kabinet, zo liet demissionair minister Hoekstra (Financiën) eerder weten.

Geen nationaal plan

Nederland heeft op dit moment überhaupt nog geen nationaal plan voor na corona. Informateur Herman Tjeenk Willink heeft de Kamer opgeroepen om hier nu snel werk van te maken. De formerende partijen kunnen hun plannen aanschrijven op de Europese wensen.

Brussel wil onder andere groene en digitale plannen zien. Op voordracht van Nederland moeten lidstaten ook hervormingen doorvoeren. Het huidige kabinet denkt daarvoor onder andere het pensioenakkoord, hervormingen op de arbeidsmarkt en plannen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan.

’Onze’ zes miljard

Dat Nederland wacht met het maken van plannen heeft geen financiële gevolgen: ‘onze’ 6 miljard blijft gewoon liggen. Tot eind april volgend jaar kan een nieuw kabinet alsnog plannen maken.

Niet iedereen is het eens met de passieve houding van het kabinet. Vanuit het bedrijfsleven is er afgelopen najaar druk gelobbyd om wel aanspraak te maken op de coronamiljarden. CPB-directeur Pieter Hasekamp noemde het in februari ’een beetje jammer’ dat het kabinet nog een jaar geen gebruik maakt van het geld. „Je laat zo toch een beetje keuzes liggen."