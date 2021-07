Nederlanders in Zuid-Afrika krijgen advies: ’Ga bijvoorbeeld naar familie’

Een week na het uitbreken van rellen en plunderingen in delen van KwaZulu Natal en Gauteng blijft de situatie explosief. De overheid heeft daarom het aantal soldaten dat op de been is uitgebreid van 2.500 naar 25.000.

Echter, voor alle zekerheid zijn alle reservetroepen verzocht om zich beschikbaar te stellen. Dat houdt in dat voor het eerst in Zuid-Afrika’s democratische geschiedenis alle strijdkrachten op stand-by staan.

Tekort

Naast het beschermen van mensen en bedrijven wil de oppositie dat de manschappen ingezet worden om de hoofdwegen rond brandhaarden te beschermen zodat steden als Durban bevoorraad kunnen worden. Momenteel is er in Zuid-Afrika’s grootste havenstad een tekort aan van alles, van voedsel en medicijnen tot benzine.

Het gevolg: kilometerslange slierten auto’s voor benzinepompen, waar je in verband met brandstofschaarste maximaal 15 liter mag tanken, en rijen voor supermarkten.

Intussen staat het geregistreerde dodental in de twee provincies naar 117. „Mijn hart breekt bij het zien van het toenemende aantal lichamen op straat. Onze mensen slachten elkaar af”, aldus een inwoonster uit Durban. Ze beschrijft haar dag: „Ik heb met man en macht geprobeerd om aan voedsel te komen voor vrienden. Na vier uur in de rij staan heb ik wat blikjes kunnen kopen.”

Nederlanders

De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, Han Peters, heeft in een brief de in brandhaarden verblijvende Nederlanders geadviseerd om thuis en kalm te blijven. „Volg het nieuws en ga niet naar plekken waar grote mensenmassa’s zijn of waar het onrustig is”, schrijft hij. „Wilt u toch weg, denk dan bijvoorbeeld aan familie en vrienden die in veilige gebieden wonen. In grote delen van Zuid-Afrika is de situatie normaal.”