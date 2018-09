'Aanslag op Oekraïense MH17-onderzoeker'

Roevin was ook betrokken bij het onderzoek naar het neerhalen van de Maleisische Boeing 777 in juli 2014, vlucht MH17. Het neergestorte vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, inclusief 193 Nederlanders.

De mislukte moordaanslag op Roevins leven was in november toen die aan de zaak MH17 werkte. De autoriteiten in Kiev denken daarom dat er een verband bestaat tussen dat onderzoek en de aanslag op Roevin.