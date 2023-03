Grote brand bij voormalige seksclub Yin Yang in Roermond

De brand was uitslaand en de brandweer had in eerste instantie problemen met de waterwinning. Door de omvang van het vuur werd opgeschaald naar een zeer grote brand, die door vier tankautospuiten en drie waterwagens werd bestreden.

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. De politie doet daar momenteel onderzoek naar. Er was niemand in het pand aanwezig toen de brandweer arriveerde. De achterkant van het pand is volgens de brandweerwoordvoerder door het vuur grotendeels verwoest.

Yin Yang was een drukbezochte erotische saunaclub tot deze na een grote politie-inval in 2016 door de burgemeester van Roermond werd gesloten. In eerste instantie omdat er drugs in het pand van de seksclub werden gevonden, later omdat de exploitatievergunning was verlopen, aldus De Limburger.

Op de website van Yin Yang is te lezen dat achter de schermen gewerkt wordt aan een heropening.

