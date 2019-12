OM ontslaat twee voormalige hoofdofficieren na seksrel

De commissie onderzocht de relatie tussen de hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos en concludeerde dat het duo de integriteitsregels ernstig had geschonden. Het tweetal verzweeg een liefdesrelatie en loog er vervolgens over tegen hun superieuren bij het OM.

Ze deelden hotelkamers, liepen hand in hand en raakten elkaar ’ongepast’ aan. Het eerder achtergehouden hoofdstuk van het rapport van de commissie-Fokkens, die een reeks interne perikelen in de hogere regionen van het Openbaar Ministerie (OM) onderzocht, werd afgelopen juni alsnog openbaar gemaakt.

’Was eerst vriendschap’

Zelf hielden ze vol dat er weliswaar een relatie was, maar pas sinds 2015 of 2016. Daarvoor was het volgens hen een gewone vriendschap. In werkelijkheid gonsde het vanaf 2011 al van de geruchten bij het OM. Begin 2012 gingen er al stemmen op onder collega’s dat de relatie ’bespreekbaar gemaakt moest worden’.

Naar de rechter

Van Nimwegen heeft al aangekondigd dat hij naar de rechter stapt.

