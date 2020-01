Onvrede over sluiten onderzoek naar in jungle omgekomen Nora (15)

Het Frans-Ierse meisje Nora (15) werd na een dagenlange zoektocht in het oerwoud gevonden. Ⓒ Familiefoto

Seremban - De familie van de in de jungle omgekomen Nora Quoirin (15) is geschokt dat het onderzoek naar haar verdwijning is stopgezet. De Maleisische autoriteiten zeggen geen bewijs te hebben gevonden voor een ontvoering of verkrachting.