Meer valse medicijnen in omloop

De douane nam in 2015 liefst 3,9 miljoen nagemaakte pillen in beslag. Dat is bijna een verviervoudiging in vergelijking met het jaar ervoor.

,,Ik raad iedereen aan online alleen medicamenten aan te schaffen afkomstig uit bronnen, waarvan bewezen is dat ze betrouwbaar zijn”, aldus Schäuble bij de presentatie van het jaaroverzicht van de Duitse douane in Berlijn. Steeds vaker wordt aangetoond dat de handel in illegale geneesmiddelen, waarvan de samenstelling moeilijk te controleren is, het werk is van grote criminele organisaties.