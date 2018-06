Waalse minister weg wegens onderzoek OM

Milquet wordt verdacht van het inzetten van medewerkers van haar kabinet tijdens haar verkiezingscampagne in 2014, toen ze federaal minister van Binnenlandse Zaken was. Ze is daarover al eerder ondervraagd.

De minister ontkent dat ze de fout in is gegaan. ,,Ik heb de onderzoekers hun werk laten doen in deze affaire die er eigenlijk geen is’’, tekenden Belgische media op.

Ze noemt het besluit van het OM om haar onder verdenking te stellen ,,ongefundeerd en overhaast’’. ,,Ik heb mezelf niets te verwijten en zal alles doen om dit ook aan te tonen.’’ Om dit goed te kunnen doen stelt de christendemocratische politica haar post ter beschikking.