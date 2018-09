Wilders reageert woedend: „De kiezer kan op 15 maart laten zien wat hij van deze politiek van uitsluiten en verketteren vindt.” Eerder maakten PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks al duidelijk niet met de PVV in zee te willen. Van de partijen met tien zetels of meer in de peilingen wil alleen 50Plus nog met Wilders praten. De VVD wijst erop dat de PVV Rutte vorig jaar zelf uitsloot van samenwerking. Dat gebeurde ook met D66.

