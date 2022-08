Chinezen drinken steeds meer koffie en soms is dat een Nederlands bakkie

Premium Binnenland

Nick heeft apenpokken: ’In Nederland denken velen dat het alleen homo’s treft die ’het’ doen als konijnen’

In Nederland zijn inmiddels 925 mensen die het apenpokkenvirus hebben opgelopen. In Noord-Holland zijn dat er 570. Een van hen is Nick Hendriks (29) uit Zaandam, beleidsmedewerker bij de overheid en tevens steunraadslid van het CDA.