Minister: verkiezingen zijn goed verlopen

De CDA-bewindsvrouw keek vandaag zelf op verschillende plekken in het land. „Dat heb ik vandaag ook zelf gezien tijdens mijn bezoek aan Amersfoort, Utrecht en Etten-Leur. Daar sprak ik met vrijwilligers, medewerkers van de gemeenten, burgemeesters en kiezers.” Dankzij de stemmen van deze kiezers, kunnen de ruim 8.500 gekozen raadsleden de komende 4 jaar aan de slag, vertelt de minister.

Bruins-Slot erkent dat het ’een flinke klus was’: „Het vinden van voldoende stembureauleden was voor een aantal gemeenten in aanloop naar de verkiezingen een flinke klus. Veel gemeenten hadden daarnaast te maken met uitval of afmeldingen van stembureauleden op het laatste moment.”

Ook voor toegankelijkheid was extra aandacht. „Ik ben daarnaast blij te merken dat steeds meer gemeenten zorgen voor extra toegankelijke stembureaus voor kiezers met een beperking. Ik bedank iedereen, gemeenten en vrijwilligers, voor hun inzet tijdens deze verkiezingen. En ik wens de tellers die nog bezig zijn succes met het tellen van de stemmen.”

Bekijk ook: Tweet waarin D66 Meppel stemadvies geeft voor GroenLinks gaat viraal

Drie dagen

De verkiezingen zijn verspreid over drie dagen, er kon namelijk ook maandag en dinsdag al worden gestemd. Tijdens de vorige verkiezingen - de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar - werd er nog flink geblunderd. Het briefstemmen - voor kwetsbare stemmers - bleek voor veel mensen onduidelijk. Er moest toen zelfs hard worden ingegrepen toen tienduizenden stemmen ongeldig werden verklaard.

In meerdere provinciesteden was de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen rond 18.00 uur opgelopen tot boven de 40 procent. Al 45,6 procent van de Groningers was naar de stembus geweest, in Nijmegen had 46,3 procent van de inwoners zijn of haar stem uitgebracht. In Harderwijk had al bijna de helft van de inwoners gestemd, 49,5 procent om precies te zijn.