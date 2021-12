Acht jaar cel geëist tegen boer Gert S. voor branden in eigen bedrijf

In 2018 en 2019 woedde zeven keer brand in huizen en boerenbedrijven van S. in ’t Goy, Wijk bij Duurstede en Werkhoven. Bij twee van de vijf branden in Werkhoven kwamen ook tientallen koeien en de hond van de verdachte boer om het leven. Volgens S. toonde dit wel aan dat iemand het op hem voorzien moest hebben. Hij beweert ook bedreigd te zijn omdat hij in 2018 uit de kast kwam als homoseksueel en van zijn vrouw scheidde.

Volgens het OM is het zeer aannemelijk dat alle zeven branden zijn aangestoken; bij drie van de branden wijst alles op Gert S. als dader. Hij heeft volgens de officier van justitie ook een overduidelijk motief: verdoezelen dat het slecht ging met zijn boerenbedrijf. In de kelder van het afgebrande bedrijf in Werkhoven stond zes jaar aan boekhouding van drie verschillende bv’s van S. „Een bedrijf dat vanaf het begin nooit uit de rode cijfers is geweest. Het was gebouwd op drijfzand, maar het bewijs daarvoor is weg.”

Investeerders staken tonnen in het bedrijf, dat hooi en stro zou opkopen en in kleinere verpakkingen aan particulieren zou gaan verkopen. Hij kreeg daarvoor bijna een miljoen euro, maar het meeste geld werd gestoken in de aankoop van een nieuwe woning. Het geld bleek volgens S. uiteindelijk toch niet meteen in zijn geheel nodig voor de aankoop van bedrijfsmiddelen en daarom ’leende’ hij het tijdelijk om de hypotheek rond te krijgen. „Achteraf geen handige manier van zaken doen, maar alles is in de boeken open en bloot terug te vinden”, zei S. tegen de rechter. Ook gebruikte hij 17.000 euro voor een vakantie in een luxe resort voor zijn familie. „Dat heeft wat duur uitgepakt, ja.”

De rechter doet uitspraak op 16 december.