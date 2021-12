In Duitsland vielen er doden door gesjoemel met QR-codes

In een bejaardentehuis in Hildesheim stierven dezer dagen drie ouderen. Een verpleegster bleek er haar QR-code te hebben gemanipuleerd. Justitie verdenkt haar van poging tot doodslag en onderzoekt de zaak: „Ze heeft er mogelijk expres met corona gewerkt”, aldus de justitie in Nedersaksen. „De verdachte erkent de manipulatie, maar schuift verantwoordelijkheid voor de doden af.”

Crimineel

Ondanks dat haar kind corona had mocht de vrouw naar haar werk komen. Politici als minister Boris Pistorius noemde haar gedrag ’crimineel’. Enige tijd geleden stierven zestien ouderen in een verpleeghuis aan de Oost-Duitse Werbellinsee, waar de directeur kwam werken, terwijl hij corona had. Justitie verdenkt hem van poging tot doodslag. Zo’n 26 andere senioren hebben ook covid-19. Ongeveer de helft van het personeel is niet-geprikt.

Een kinderarts in Neumünster manipuleerde ook zijn QR-code, deelde het openbaar ministerie mee. Toen hij corona kreeg, raakte ander personeel ook besmet. De Duitse justitie onderzoekt bijna zevenduizend gevallen, waarvan er van vervalste vaccinatiebewijzen wordt uitgegaan. Het gebruik van een vervalste QR-code kan een jaar cel opleveren, het vervalsen zelf kan twee jaar kosten.

Moord

Een vader in Königs-Wusterhausen bij Berlijn vervalste onder meer het vaccinatiebewijs van zijn vrouw. Toen dat opviel schoot David R. haar, de drie kinderen en zichzelf onlangs dood. Hij was bevreesd dat hij vanwege zijn misdrijf zijn kinderen zou verliezen. De leraar was als een zogenoemde ’dwarsdenker’ actief, een beweging die niet in het gevaar van corona gelooft.