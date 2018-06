Uitslag Stelling: Opkomstcijfer onbelangrijk

SGP-voorman Van der Staaij zei na afloop dat uit de opkomst van 32 procent blijkt dat twee derde dus „geen boodschap heeft” aan de volksstemming. U vindt dat een rare conclusie. „Bij gewone verkiezingen is er een opkomst van 60 procent, dus dan zou volgens Van der Staaij 40 procent geen boodschap hebben aan het parlement? Heel dom”, zegt een deelnemer. Slechts één op de acht volgt de redenering van het SGP-Kamerlid.

Meer dan de helft van de deelnemers beaamt dat een opkomst van 32 procent laag genoemd kan worden. Maar dat vloeit volgens u niet alleen voort uit desinteresse.

Er waren veel redenen om thuis te blijven. Hoevelen zijn er niet geweest die wilden voorkomen dat de opkomstdrempel gehaald zou worden? Een lezer zegt: „Ik ben niet gaan stemmen omdat ik wil dat het referendum wordt afgeschaft.” Sommigen vinden een referendum overbodig: „We hebben niet voor niets een volksvertegenwoordiging, gekozen door ons. Dus zij kunnen het oplossen”. Een ander noemt een referendum „de waan van de dag. Het wordt gewonnen door de „hardste schreeuwers met de meeste publiciteit”.

Het kan ook zijn dat de Nederlandse burgers nog moeten wennen aan dit politieke middel, zegt 66 procent. Het was het eerste referendum, mogelijk gemaakt door de Referendumwet van 1 juli 2015. De jongerenbeweging van de VVD is van mening dat het referendum mislukt is en ijvert voor afschaffing van de nog prille wet. Ook de VVD-jongeren denken dat de kiezer door thuis te blijven gestemd heeft tegen het referendum.

De meerderheid van de deelnemers aan de Stelling is echter zeer te spreken over de volksstemming. Het is een goed middel om de kiezer meer zeggenschap te geven, beaamt 85 procent. Ook „uitstekend om de mening van het volk te toetsen”. Ons land zou eigenlijk het Zwitserse systeem moeten invoeren. Daar werken referenda heel goed om de wensen van de bevolking vast te leggen. Volgens 85 procent een voorbeeld dat navolging verdient. Bovendien zijn de burgers als gevolg van de ja- en nee-campagnes meer betrokken geraakt bij de politiek, noemt 62 procent als gunstig effect.

Het referendum hoeft zeker niet de prullenmand in, het moet blijven, en er moeten er meer komen, vinden verreweg de meeste stemmers. „Een prima middel om te peilen hoe wij, de kiezers, over een en ander denken”. Berichten dat er meer referenda in de maak zouden zijn, klinken hun als muziek in de oren. Van de deelnemers verwacht 85 procent meer referenda over verdragen die over de EU gaan.

Een raadgevend referendum is alleen mogelijk over wetten die uiterlijk tien weken tevoren door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen. Aan die termijn mag volgens sommigen van u wel worden geschaafd. „Dit zou 26 weken moeten zijn. Een half jaar dus.” De meesten van u zijn blij met deze „nuttige aanvulling op de parlementaire democratie”. Dat die vele miljoenen kost, is voor 78 procent geen punt. „Sommige beslissingen van de EU kosten ons miljarden”.

Coosje Hiskemuller