Bredase club apetrots op Van Dijk: ’Hij blijft een van ons’

Oud-trainer Rik Kleijn (links) en voormalig teamgenoot Jordy Brugel. Ⓒ De Telegraaf

Breda - Terwijl de jeugd van WDS’19 in Breda op het trainingsveld zijn uiterste best doet om over vijftien jaar in de voetsporen te treden van de beste voetballer van Europa, glimt Rik Kleijn aan de rand van het veld van oor tot oor. „Dit is zo mooi en ik gun het hem van harte”, jubelt de voormalige jeugdtrainer van Virgil van Dijk.