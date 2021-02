Bestuurlijke chaos rond komst datacentra van techreuzen in Hollands Kroon

Ⓒ AnP/HH

HOLLANDS KROON - Er is in Noord-Holland bestuurlijke chaos ontstaan over de komst van kolossale energie- en waterslurpende datacentra van techgiganten. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Hollands Kroon, waar komende jaren honderden hectares aan nieuwe datacentra van techgiganten moeten verrijzen, steggelen met elkaar wie bevoegd gezag is. Ook verschillende Omgevingsdiensten staan lijnrecht tegenover elkaar.