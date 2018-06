Schat, kan je een uurtje weg..?

Maandag

“Eef, koffie?” Mijn collega vraagt het op een toon waaruit ik opmaak dat het al eens eerder is gevraagd. Ik zit inderdaad te dromen. Op het scherm van mijn computer is nog weinig gebeurd en het is toch echt al half elf.

“Ja, lekker, een latte alsjeblieft.” Ik zie vanuit mijn ooghoek het scherm van mijn telefoon oplichten. Een berichtje van Roy. Mijn ademhaling zit direct heel hoog en de spanning die door mijn lijf schiet is zo heftig. Ik heb in mijn leven al veel opwindende mannen ontmoet, maar deze man slaat alles. "Ben je druk?"

Hm, niet helemaal het berichtje waar ik op had gehoopt. "Nee, niet echt. Vooral zeer ongeconcentreerd", tik ik terug.

Het duurt niet lang of het volgende berichtje komt binnen. Of ik een mogelijkheid zie om even een uurtje weg te gaan. Dat is met mijn werk geen enkel probleem, dat weet hij heel goed, want daar hebben we het vorige week nog over gehad. Ik laat hem weten dat dit wel kan. "Dan sta ik over een kwartier op de hoek van de Zuidstraat. Rijd je even een stukje met mij mee?"

Dinsdag

