Ebola duikt weer op in Liberia

Liberia werd in januari nog door de Wereldgezondheidsorganisatie ebolavrij verklaard, maar afgelopen week eiste het virus toch weer drie levens. Ook in buurland Guinee is het virus weer opgedoken. De ebolauitbraak die West-Afrika in 2013 en 2014 trof eiste meer dan 11.000 levens.

