Werving voor strijd in Oekraïne stokt Wagner Groep wanhopig op zoek naar nieuwe huurlingen: soldaten zijn bijna op

Moskou - De nood is hoog bij de Wagner Groep. Nadat Poetins huurlingenleger eerder zelfs gevangenissen in Afrika leeghaalde om maar aan rekruten voor de strijd in Oekraïne te komen, wordt er nu ook in Servië geworven. De Servische president Aleksandar Vucic wil het niet hebben. Hij eist dat Wagner daar onmiddellijk mee stopt.