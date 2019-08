Jos B. gearriveerd bij schouw Brunssummerheide

Afzettingen bij de besloten schouw op de Brunssummerheide in de zaak van de moord op Nicky Verstappen. Ⓒ ANP

LANDGRAAF - Een stoet van zes auto's is dinsdagochtend kort voor 10.00 uur de Brunssummerheide opgereden. Onder anderen verdachte Jos B. is daar voor de schouw in de zaak over de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.