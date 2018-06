Aantal faillissementen daalt

In maart werden 386 bedrijven failliet verklaard. Dat waren er 93 minder dan in februari. De meeste faillissementen werden uitgesproken in de handel.

Volgens het CBS is de trend op het gebied van faillissementen het afgelopen halfjaar onduidelijk. In oktober 2015 werd nog het laagste peil in zeven jaar bereikt, maar sindsdien nam het aantal bedrijven dat op de fles ging weer bijna elke maand toe. Er gingen in de eerste drie maanden van 2016 wel 20 procent minder bedrijven failliet dan in dezelfde periode een jaar eerder.