Dinsdag nieuw pakket economische maatregelen

Waarschijnlijk worden kredietregelingen voor bedrijven verbreed. Mogelijk kondigt het kabinet nieuwe hulp aan voor zzp’ers die plotseling in de problemen zijn geraakt door de coronacrisis.

Naast het ministerie van Financiën, zijn ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij het samenstellen van een nieuw hulppakket.

Maandag spreken ministers Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) met vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties.

Het kabinet heeft verder bijzondere aandacht voor KLM en de rest van de luchtvaartsector. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft woensdag overleg met andere Europese transportministers over de situatie. De VVD-bewindsvrouw dringt aan op Europese steun.

Staatssteun is onvermijdelijk om faillissementen tegen te gaan in de coronacrisis. Dat en meer in de nieuwste podcast Kwestie van Centen met Martin Visser en Herman Stam. Luister hier of via je eigen podcast app.