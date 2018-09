Veiliger zeilen door scholing

Het onderzoek is gebaseerd op data van de Amerikaanse kunstwacht. Er is echter een aantal zaken dat in acht moet worden genomen. 1. Bij het varen is alcohol een belangrijke factor. Ook bij het skiën speelt alcohol een rol, maar bij het varen is deze rol vele malen groter. Bij rugby is alcohol een te verwaarlozen factor. Zowel skiën als rugby zijn praktisch bijna niet uit te voeren wanneer er alcohol in het spel is. Helaas ligt dat bij varen anders. 2. De Amerikaanse cultuur (de houding van het gros van de bootbezitters en bootbezitters in de dop), zelfs bij het zeilen, is dat onderwijs en training niet nodig is. Veel van hen volgen alleen onderwijs wanneer de staat waar ze wonen het toevallig gebiedt. De cijfers maken geen onderscheid tussen 'onervaren' en 'ongeschoold/onwetend'. Deskundigen kunnen u echter vertellen dat dit twee compleet verschillende zaken zijn. Wanneer alleen gekeken zou worden naar zeilers die een professionele training gehad hebben, zouden de cijfers van de dodelijke ongevallen een stuk lager uitvallen. De nationale statistieken, over het algemeen afkomstig van de database van de kustwacht van de V.S., maken helaas geen onderscheid tussen een beginnende zeiler die competent en getraind is en een beginnende zeiler geen enkele basiskennis van het zeilen heeft. 3. Reddingsvesten worden, na jarenlang maar matig gebruikt te zijn, nu steeds meer gebruikt. Dit is te danken aan moderne, meer comfortabele reddingsvesten en jaren van campagne door veiligheidsexperts en instanties. In de aankomende tijd zullen we in het aantal dodelijke ongevallen het effect zien van deze toename. Ook overweegt de Amerikaanse kustwacht nu een nieuw keuringssysteem voor reddingsvesten. Dit systeem is in vele andere landen al in gebruik genomen. Met het nieuwe systeem zullen reddingsvesten ontworpen worden die zowel comfortabel en gestroomlijnd zijn, als ook voldoen aan de eisen van de kunstwacht. Als dit doorgaat zullen reddingsvesten steeds meer gebruikt worden en ook dat zal het sterftecijfer naar beneden brengen. Commentaar van Rich Jepsen, bestuurslid van US Sailing en voormalig ceo OCSC Sailing"Ik begrijp de insteek van het onderzoek, namelijk dat zeilen moeilijker en gevaarlijker is dan het lijkt. Maar er is iets dat iedere zeiler op dit moment zelf kan doen. Namelijk onderwijs promoten. Kent u iemand die overweegt te beginnen met varen, laat hen dan vooral weten hoe veel meer plezier er te beleven is en hoeveel veiliger het is, wanneer hij ervoor kiest zich eerst te laten scholen. Daarnaast zijn zo’n honderd experts op dit gebied de afgelopen vijf jaar vrijwillig bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe nationale normen, onder andere voor het zeilen. Iemand die recreatief vaart zou aan deze kennis- en vaardigheidsnormen moeten voldoen. Dit geldt zeker voor beginners, onder wie de meeste doden vallen. Deze normen moeten nieuwe zeilers helpen herkennen wat zij moeten weten en moeten kunnen om zichzelf, medeopvarenden en hun boot veilig te houden tijdens het beoefenen van onze sport. De normen zullen daarnaast ook helpen bij de ontwikkeling van nieuwe trainingsprogramma’s en het bijhouden van het curriculum. Daarnaast kunnen zeilscholen de normen en hun erkenning daarvan gebruiken om zichzelf te promoten. "Lees hier de normen: water normen – kennis normen

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik