Pornohacker die beelden BN’ers stal voor de rechter

Onder de getroffenen is onder andere vlogger Laura Ponticorvo en oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo.

Grootschalige computervredebreuk

Van der K. heeft eerder bekend dat hij naaktbeelden had gestolen uit de computers van onder andere enkele bekende Nederlanders door hun wachtwoorden te kraken. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem onder meer van grootschalige computervredebreuk, gepleegd tussen medio 2014 en eind 2017.

Het balletje ging rollen nadat een vrouw uit Zwanenburg aangifte had gedaan. Uit onderzoek bleek dat de verdachte op zijn computers, telefoons en op gegevensdragers 30.000 privébeelden van derden had. Zeker dertig van hen deden aangifte. De politie kon niet alle slachtoffers identificeren.

Kandidaat-raadslid VVD

De verdachte was destijds kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere. De VVD zette hem in 2018 meteen uit de partij toen de verdenkingen bekend werden.

