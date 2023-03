Vraagtekens bij extra belasting vlees en vliegen: gedragstaks niet effectief

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB), dat op een saillant moment komt. Het kabinet buigt zich de komende periode namelijk over voorstellen van ambtenaren om onder meer een (hogere) taks op vlees, zuivel en vliegen in te voeren.

De gedachte daarachter is dat zulke heffingen het gedrag van mensen beïnvloeden en, in dit geval, zorgen voor reductie van de CO2-uitstoot.

Complex

Maar belastingen zijn geen ’wondermiddel’ om gedrag bij te sturen, stelt het CPB nu. „De overheid moet terughoudend zijn met het beïnvloeden van gedrag via het belastingstelsel. Anders wordt het stelsel onnodig complex en daarmee lastiger uitvoerbaar en moeilijker te overzien voor burgers en bedrijven”, klinkt de duidelijke waarschuwing van het planbureau. Ook wegen de hogere lasten voor burgers en bedrijven soms niet op tegen de ’winst’ die een taks moet opleveren.

De onderzoekers hebben een aantal belastingregelingen onder de loep genomen. Bij de frisdrankbelasting concluderen ze bijvoorbeeld dat het bedrag (9 cent per liter) te laag is om het gedrag van mensen te beïnvloeden en is het probleem dat de taks ook geldt voor gezonde alternatieven zoals mineraalwater.

Effectiviteit

Er is al langer kritiek op de veelheid aan belastingen die de overheid de afgelopen decennia heeft opgetuigd. De Algemene Rekenkamer heeft in meerdere onderzoeken kritiek op de effectiviteit van al die regelingen, die het belastingstelsel ook nog eens ontzettend complex hebben gemaakt.

Toch buigt het kabinet zich de komende tijd over de mogelijkheid om meer nieuwe belastingmaatregelen in te voeren. De Tweede Kamer wil bijvoorbeeld de btw op groente en fruit naar 0 procent verlagen, maar de ministeries van Financiën en Volksgezondheid laten nog onderzoeken wat er precies onder groente en fruit valt.

Klimaat

Daarnaast zijn er nog de politiek gevoelige voorstellen om de klimaatdoelstellingen te halen. Een groep ambtenaren kwam onlangs, op verzoek van het kabinet, met een reeks voorstellen om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarin zijn ook een reeks fiscale voorstellen opgenomen, zoals het invoeren van een belasting op vlees en zuivel, een verhoging van de vliegtaks en zwaardere lasten voor automobilisten. Door het CPB-onderzoek ontstaan er nu vragen over de effectiviteit van die voorstellen.