Britse arts verklaart baby per ongeluk hersendood: kind begint na twee weken weer zelfstandig te ademen

Hersendood. Dat was een vier maanden oude baby volgens de artsen in een ziekenhuis in Londen, in juli van dit jaar. In het Verenigd Koninkrijk is daar een test voor ontwikkeld, en die liet er geen twijfel over bestaan. Groot was dan ook de verbazing van het ziekenhuispersoneel toen het kind twee weken later gewoon weer zelfstandig begon te ademen. Het was niet van de beademing gehaald vanwege een juridisch dispuut, en dat bleek zijn leven gered te hebben.

De dokter trok de klinische vaststelling van het overlijden weer in, en getuigde daar donderdag over voor het Britse ziekenhuisorgaan Academy of Medical Royal Colleges. „Het moet onbegrijpelijk zijn voor de ouders dat hun baby iets moet meemaken dat zodanig op een gigantische fout lijkt. Ik kan alleen maar zeggen dat het me vreselijk spijt.”

Klinische test

Ook andere artsen noemden de test verouderd. „Het is dus duidelijk: de test waarmee vastgesteld wordt of iemand hersendood is, is niet betrouwbaar”, zei een van hen. De Academy gaf meteen aan te zullen onderzoeken of de test aangepast moet worden en wat daar de beste manier voor is.

De test die momenteel gebruikt wordt, is een reeks van kleine tests die enkele automatische functies van de hersenen meten. Het gaat dan onder meer om een eventuele reactie van de ogen wanneer er fel licht in schijnt, van het lichaam wanneer je ijskoud water in je oren krijgt of kort stoppen met beademen om te zien of de patiënt zelfstandig ademt. De test wordt alleen uitgevoerd bij patiënten die duidelijk hersenschade opgelopen hebben.

Argusogen

Er wordt met argusogen toegekeken op de werking van Britse ziekenhuis sinds de zaak van Archie Battersbee. Die 12-jarige jongen werd begin augustus van de beademing gehaald na een maandenlange juridische strijd tussen zijn ouders en het verplegend personeel. De jongen was in coma beland en de dokters oordeelden dat hij hersendood was en van de beademing gehaald moest worden. Zijn ouders bleven volhouden dat hij er wel door zou komen. Uiteindelijk gaf de rechter de dokters gelijk.