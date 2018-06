Wel of geen nauwere band met Oekraïne?

Maar waar gaat dat verdrag over? En wat betekent uw stem? De Telegraaf zet de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rij.

Stemmen, maar waarom?

Het is uw recht. Dat wil zeggen: als u minimaal 18 jaar oud bent en een Nederlands paspoort heeft. Sinds 1 juli hebben burgers in ons land het recht een raadgevend referendum te organiseren over nieuwe wetten of verdragen die zijn aangenomen door het parlement, maar die nog niet in werking zijn. Een referendum mag niet gaan over het Koninklijk Huis, de begroting of over belastingen. De initiatiefnemers moeten uiteindelijk minstens 300.000 handtekeningen verzamelen om het referendum te laten doorgaan (Geenpeil haalde voor dit referendum ruim 400.000 handtekeningen op). Alleen bij een opkomst van 30 procent is het referendum geldig.

Wat betekent raadgevend?

Dat betekent dat het kabinet de uitslag mag negeren. Een meerderheid tegen betekent dus nog niet dat de wet in kwestie wordt teruggedraaid. Een geldige tegenstem verplicht het kabinet wel zijn besluit te ’heroverwegen’ en opnieuw voor te leggen aan het parlement. Dat is vervolgens weer niet verplicht op een eerder besluit terug te komen.

Waarom zou u dan nog naar de stembus gaan?

Het kabinet heeft gezegd de uitslag van het Oekraïne-referendum te zullen ’respecteren’. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft aangegeven de uitslag over te nemen. Uw stem kan dus wel degelijk effect hebben.

Waar gaat dit referendum over?

U mag ja of nee zeggen tegen de wet die het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne goedkeurt, en waarmee Nederland zich als één van de 28 EU-landen aan het verdrag verbindt.

Wat is een associatieverdrag?

Het verdrag moet leiden tot nauwere banden tussen de EU en Oekraïne op economisch, juridisch en politiek terrein. De EU heeft vergelijkbare overeenkomsten gesloten met een twintigtal andere landen, ook landen buiten Europa, zoals Algerije, Chili, Israël. Zo’n verdrag is in de eerste plaats gericht op handelsbevordering. Zo moeten partijen import- en exporttarieven en quota afbouwen. Ook omvat het afspraken over eisen waaraan producten moeten voldoen om te worden toegelaten tot elkaars markt.

Waarom is het verdrag opeens een probleem?

Dit verdrag gaat verder dan eerdere associatieovereenkomsten. Tegenstanders vallen vooral over de politieke samenwerking waaraan de partijen zich verbinden. Zo moet Oekraïne zijn rechtsstaat en democratie versterken en de mensenrechten beter respecteren. Het land streeft ernaar binnen tien jaar een flink deel van z’n wetgeving in lijn te brengen met die van de EU. Ook staat er dat ’Oekraïne in aanmerking komt voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering’. Tegenstanders vrezen dat Oekraïne zo een Europese subsidieruif krijgt voorgehouden.

Geeft het verdrag Oekraïne uitzicht op lidmaatschap van de EU?

Niet direct. Met het verdrag erkent de EU de Europese ambities van Oekraïne, maar het verdrag geeft geen recht op lidmaatschap. Wel belooft Brussel Kiev een ’toenaderingsproces’. Ook rept het verdrag van ’politieke associatie’ en ’integratie’ van de Oekraïense economie in de Europese markt.

Wat is de rol van Rusland?

Rusland heeft z’n voormalige Sovjet-broertje Oekraïne steevast onder druk gezet om af te zien van samenwerking met de EU. Toen twee jaar geleden president Janoekovitsj onder bedreigingen van Poetin andermaal weigerde akkoord te gaan met het associatieverdrag, ontstonden overal in het land protesten. Het leidde tot de Maidan-revolutie, waarin Janoekovitsj werd verdreven en de pro-Europese Porosjenko uiteindelijk de macht in handen kreeg. In het oosten van Oekraïne ontbrandde een oorlog van door Rusland gesteunde rebellen tegen het Oekraïense leger.

Wat zeggen tegenstanders?

Voor hen is het verdrag met Kiev vooral een voorbeeld van het democratisch tekort in de EU, die z’n bevoegdheden ongevraagd uitbreidt. Een deel van de tegenstanders wil Nederland uit de EU hebben. Het verdrag is niet alleen slecht voor Nederland en Europa, maar ook voor Oekraïne zelf; het drijft namelijk een wig tussen Rusland- en Europagezinden in het land, zegt Tierry Baudet mede-initiatiefnemer van het referendum. Met het verdrag voedt de EU het conflict in Oekraïne.

Wat zeggen voorstanders?

Het verdrag is goed voor de handel; er opent zich immers een markt van 44 miljoen mensen. Daarvan profiteert Nederland ook. De kansen liggen er immers vooral op gebieden waarin ons land goed is: landbouw en innovatie, infrastructuur, water, ict. Verder ondersteunt het verdrag de positieve ontwikkelingen in Oekraïne: bestrijding van corruptie, privatisering van de staatsbedrijven, hervorming van de economie en de rechterlijke macht. Het vergroot daarmee de stabiliteit aan de rand van Europa. Het verdrag afwijzen is Poetin belonen voor stoken in het buurland.

Wat gebeurt er met de uitslag?

Bij een ’ja’ wordt het verdrag verder uitgevoerd. Bij een ’nee’ zijn er twee opties: of Kamer en kabinet negeren de uitslag; dan wordt het verdrag alsnog uitgerold. Of het kabinet dient een nieuwe wet in, nu om de uitslag over te nemen en het verdrag af te wijzen. Het kabinet moet dan opnieuw om tafel met de overige 27 EU-landen, die het associatieverdrag wel allemaal al hebben doorgevoerd. Het is ongewis wat hiervan de uitkomst is.