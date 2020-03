Kankerpatiënte op nieuw corona-schip: ’Haal ik chemo wel?’

De patiënten zijn negentien personeelsleden en twee passagiers, zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, de coördinator namens de Amerikaanse regering bij de bestrijding van het coronavirus in de VS.

De Grand Princess, met meer dan 3500 mensen aan boord, ligt nog buiten de haven en zal naar een afgelegen dok worden gevaren. Daar worden alle opvarenden getest. Tot nu toe zijn slechts 46 mensen getest omdat er niet meer testkits beschikbaar waren.

„We zullen iedereen op het schip testen en indien nodig in quarantaine plaatsen. We verwachten dat de 1.100 bemanningsleden in quarantaine zullen worden geplaatst op het schip”, zei Pence.

De Grand Princess op archiefbeeld. Ⓒ AFP

Kankerpatiënte boos

Passagiers laten weten geschokt te zijn over de manier waarop ze over de besmettingen te horen kregen. Ze hoorden het via de media. Aan boord is nog niets gemeld.

„Iedereen doet zijn best, met de informatie die beschikbaar is. Maar, kom op, waarom hoorden we het pas toen de vice-president het op tv meldde?”, vertelt Kari Kolstoe, een kankerpatiënte die uitzaaiingen heeft en op een laatste droomreis had gehoopt, telefonisch tegen persbureau Reuters.

Kankerpatiënte Kari Kolstoe op het schip waar het coronavirus rondwaart. Ze is bezorgd. Ⓒ REUTERS

Kolstoe zegt dat ze bezorgd is over wanneer passagiers weer naar huis mogen. Ze vreest haar volgende chemo-behandeling te missen. „Het is zeer verontrustend.”

Nederlanders op cruiseschips

Gisteren meldde De Telegraaf al dat twee groepen Nederlanders op cruiseschips in de problemen zijn geraakt.

Bekijk ook: Opnieuw Nederlanders in moeilijkheden op cruiseschepen

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952