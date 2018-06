Oprichters verlaten Skylanders-studio Vicarious Visions

Wat de broers gaan doen, is nog niet bekend. “Het was geweldig om de groei te zien, vooral de afgelopen 11 jaar als onderdeel van Activision,” laat Guha Bala weten in een verklaring. “We kijken uit naar het succes van Vicarious Visions onder de nieuwe leiding en bedanken Activision voor het vieren en steunen van alles wat we samen bereikt hebben. Nu is het tijd voor ons twee om aan een nieuw avontuur te beginnen.”

Karthik en Guha Bala dragen het stokje over aan executive producers David Nathanielsz en Jennifer O'Neal. De laatste game van de broers is het vorig jaar verschenen Skylanders: SuperChargers.