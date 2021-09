Kabinet moet kritische Kamer evacuatie uit Afghanistan uitleggen

Video

Kim Kardashian shockeert in bizarre jurk

Tout bekend Hollywood en onze eigen YouTube-ster Nikkie de Jager paradeerden maandagavond over de rode loper van het MET Gala. Een evenement dat bekendstaat als de Oscars van de mode. In het Metropolitan Museum of Art in New York werden vele fashion statements gemaakt. De jurk van Kim Kardashian vie...