1409 coronapatiënten op intensive care, toename van 24

ROTTERDAM - Het aantal Nederlandse coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is maandag met 24 toegenomen van 1385 naar 1409. Dat bleek tijdens de dagelijkse persconferentie in het Erasmus MC. Het is een iets kleinere stijging dan de dag ervoor, toen er nog 25 op de ic bij kwamen. De trend van een afvlakkende toename van de afgelopen dagen wordt daarmee voortgezet.